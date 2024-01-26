Українська сторона вже зафіксувала 81 випадок використання російськими військами гранат РГ-ВО.

Окупанти нарощують використання хімічної зброї в Україні. Це є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасницею якої є сама країна-агресорка.

Як повідомляє Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на речника Українського центру дослідження трофейного та перспективного озброєння і військової техніки Генштабу Андрія Рудика у грудні 2023 року російські війська почали використовувати гранати РГ-ВО з хлорацетофеноном. Це різновид сльозогінного газу, який використовується для боротьби з масовими заворушеннями. За словами Рудика, українська сторона вже зафіксувала 81 випадок використання російськими військами гранат РГ-ВО.

За словами аналітиків, Генштаб вже розповідав про використання ворогом з 14 грудня нового типу спеціальної гранати, що містить газ CS (2-хлорбензалмалононітрил, також РХБЗ). За перші два тижні січня росіяни застосували хімічну зброю щонайменше 51 раз.

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"Наприкінці грудня російська 810-та морська піхотна бригада визнала, що умисно застосовує хімічну зброю, скидаючи гранати К-51 з газом CS з безпілотників на українські позиції біля Кринок на східному (лівому) березі Херсонської області", - зазначають експерти.

Рудик пояснював, що гранати РГ-ВО можуть вбити військових у бліндажі або закритому приміщенні протягом п'яти хвилин. Як показало дослідження, нещодавно використана російська граната РГ-ВО була виготовлена на невстановленому, але, ймовірно, російському заводі у 2023 році.

Він вважає, що РФ намагається оцінити міжнародну реакцію на застосування хімічної зброї в Україні, щоб розширити тип зброї, яку використовують окупанти.

Використання хімічної зброї на фронті

Як повідомляв УНІАН у листопаді 2023 року, російські окупанти застосували хімічну зброю одразу на двох напрямках фронту в Україні - на Бахмутському та Сватівському. Тоді припускалося, що це хлорпікрин.

У січні офіцер розрахунково-аналітичного центру Дмитро Сергєєнко розповів про боєприпаси з отруйними речовинами, які застосовуються загарбниками роти ЗСУ та про вплив таких хімічних речовин на організм наших бійців.

14 січня генштаб заявив, що РФ здійснила понад 600 хімічних атак в Україні.

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