Люди прийшли на акцію з прапорами України та заспівали гімн.

Українці в тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі провели патріотичний мітинг. Учасники акції прийшли з прапорами України та заспівали гімн.

Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".

Відзначається, що патріотична акція пройшла в міському парку. На мітинг прийшли кілька десятків жителів міста.

"За словами очевидців, зараз у міському парку патріоти виконують гімн України. На фото кілька десятків людей з імпровізованими плакатами, прапорами та жовто-блакитними стрічками" – йдеться в повідомленні.

Учасники акції скандували: "Мелітополь – це Україна".

Варто відзначити, що раніше партизани Мелітополя запрошували місцевих жителів на мітинг на підтримку України 29 травня, який організував рух"Жовта стрічка".

Як раніше повідомляв УНІАН, партизанський рух у Мелітополі досить активний. Так, 15 травня стало відомо, що у місті виявили два трупи. За даними ЗМІ, це можуть бути "високопоставлені" окупанти, а до їх смерті, ймовірно, причетні місцеві "партизани".

Крім того, в Мелітополі час про час чути вибухи. Востаннє українські партизани підірвали залізничні колії, за якими російські фашисти здійснювали важливі логістичні перевезення.

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