Окупанти не встигали збирати речі й крали автівки у містян.

Дителі Балаклії особисто бачили, як тікали окупанти. У танки росіяни залазили по 50 осіб.

Про це розповіла місцева мешканка Анна Горбель в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Спочатку ЗСУ звільнили південно-західний район Балаклії - Табори, й окупанти, як сіра хмара тікали звідтіля. Під'їхав танк і 50 солдатів позалазили на той танк, приїхала швидка допомога, і російські солдати також позалазили у машину. Вони просто тікали, їх знесло наче вітром. Вони не встигали збирати речі й забирали у людей машини", - згадує Горбель.

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Жінка додала, що під час окупації Балаклії, російські загарбники брали у полон цивільних.

"Вони допитували людей й примушували співпрацювати з ними. Вчительку з чоловіком та донькою взяли у полон та вербували, щоб вона співпрацювала з ними. Людей обшукували на блокпостах та карали за патріотичні татуювання. Молодого лікаря вбили, коли він повертався з роботи", - сказала Горбель.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

За минулу добу ЗСУ витіснили окупантів з понад 20 населених пунктів. Там тривають стабілізаційні заходи та взяття їх під повний контроль.

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