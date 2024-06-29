В ДПСУ та ЦПД зазначили, що ситуацію штучно нагнітають.

Росія запустила інформаційну операцію по нагнітанню на кордоні з Білоруссю. До цього підключили "воєнкорів", які розповідають, що Україна готує напад.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, РФ придумує різного роду вкиди, які відпрацьовують білоруські прикордонники.

"Сама ж загроза надходить з Білорусі - там є російські ДРГ. Задача росіян проста - за рахунок нагнітання відтягнути більше наших сил туди. Будь-яка інформація про нашу активність в прикордонні є брехнею. Наявність росіян зі сторони Білорусі в якості ДРГ - є. Але для вторгнення сил там немає", - зазначив Коваленко. Відео дня

Водночас Державна прикордонна служба України вкотре наголосила, що будь-які дії Сил оборони на кордоні з Білоруссю спрямовані на захист нашої держави від агресивних дій ворога.

"Їм (білорусам - УНІАН) ввижається стягування найрізноманітнішніх підрозділів, всього наявного озброєння та техніки. Кого і що вони тільки не згадували, і хто вже тільки не робив такі заяви. Певно й самі заплуталися в своїх показах. Це знову дуже нагадує тези про те "звідки готувався наступ". Можливо, й карти вже намалювали", - заявив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі УП.

Він наголосив, що Україна не становить для РБ загрози, а навпаки вимушена оборонятися. Демченко додав також, що Україна нарощує фортифікаційні спроможності саме для оборони, і аж ніяк не нападу. Тому жодних провокацій, як про це заявляє білоруська сторона, в цьому немає.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, міністерство оборони Білорусі заявило, що Україна стягує війська до кордону та нібито намагається "втягнути країну у війну".

Про це заявив заступник командувача силами спецоперацій з ідеологічної роботи ЗС Білорусі Вадим Лукашевич. За його словами, Україна нібито стягує до білоруського кордону війська, озброєння та військову техніку.

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