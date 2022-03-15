Він зазначає, що США надішлють українцям і іншу допомогу.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наголошує, що США подбають, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення Росії.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російської сили. Ми надішлемо гроші, їжу та допомогу, щоб врятувати життя українців. Ми вітатимемо українських біженців з розкритими обіймами", - зазначив Байден.

— President Biden (@POTUS) March 14, 2022

Нагадаємо, що раніше Джо Байден видав указ, який забороняє експорт, продаж і поставку з США доларових банкнот в Росію.

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