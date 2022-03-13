Мер столиці заявив, що Росія воює проти всього населення України.

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що Росія може застосувати в Україні хімічну або біологічну зброю.

Про це він завив в ефірі CNN.

"Так, звичайно, ми хвилюємося. Так, звичайно, вони можуть використати - прямо зараз. Спочатку Путін говорив, що це просто війна проти збройних сил. А зараз ми бачимо, як гинуть тисячі мирних жителів, включаючи дітей. Ця війна ведеться проти всього населення України", - заявив Кличко.

Як писав УНІАН, Російська Федерація поширює дезінформацію про зброю масового знищення в Україні. МЗС України назвав заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні дезінформацією та провокацією.

"Маніакальна одержимість, з якою російські чиновники фантазують про неіснуючу біологічну або хімічну зброю, небезпеку в Україні, викликає глибоку тривогу і може насправді вказувати на те, що Росія готує ще одну жахливу операцію під чужим прапором. Цей твіт для протоколу", - зазначав Кулеба.

Фейки росіян спростував у своєму черговому зверненні й український президент Володимир Зеленський: "Ми адекватні люди. Я Президент адекватної країни, адекватного народу. І батько двох дітей. І жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масового знищення на моїй землі ніхто не розробляє. І увесь світ це знає. Ви це знаєте. І якщо ви зробите щось подібне проти нас, ви отримаєте найжорстокішу санкційну відповідь".

Крім того, окупанти продовжують атакувати ядерні об’єкти України. Терористам вже вдалося захопити ЧАЕС і Запорізьку АЕС. У ніч на 11 березня загарбники обстріляли дослідницьку ядерну установку у Харкові.

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