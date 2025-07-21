Регіон перебуває під атакою безпілотників.

У Ростовській області країни-агресора Росії вечір понеділка, 21 липня, видався неспокійним. У населеному пункті Міллерово лунають вибухи.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зазначається, що там пролунало вже понад 10 вибухів. При цьому інтернет у Ростові "вирубили".

Раніше в Ростовській області було оголошено загрозу застосування дронів.

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Примітно, що т.в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар про ситуацію жодних заяв не робив.

Тим часом у Міноборони РФ відзвітували про збиття "12 дронів" над регіоном. У Мережі ж публікують кадри з вибухами в Міллерово:

Варто зазначити, що в Міллерово розташований військовий аеродром.

Удари по Росії

У ніч на 21 липня в Росії було гучно. Зокрема, під атакою БПЛА була Ростовська область. Повідомлялося, що в селищі Каменоломні виникла пожежа на залізничній станції, яка є великим вузлом.

Неспокійно було і в Москві – мер Собянін повідомляв про збиття дронів. Аеропорти Шереметьєво, Домодєдово і Жуковський знову припиняли свою роботу.

Заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський сказав, що якщо кожні три доби ЗСУ завдаватимуть масованих ударів по Московській і Ленінградській областях РФ, це може чинити психологічний тиск на росіян. Він підкреслив, що в цих регіонах знаходиться російський бізнес і олігархи.

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