З метою завдання авіаційних ударів по об'єктах у Харківській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Львівській і Закарпатській областях супротивник залучав оперативно-тактичну і стратегічну авіацію.

Окупаційні війська Російської Федерації вчора завдали майже півсотні авіаударів по об'єктах в Україні, у тому числі керованими авіаційними ракетами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив на брифінгу у Києві.

Речник зазначив, що до завдання авіаційних ударів по об'єктах у Харківській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Львівській і Закарпатській областях супротивник залучав оперативно-тактичну і стратегічну авіацію.

"Завдано майже півсотні авіаційних ударів, у тому числі із застосуванням керованих авіаційних ракет. Російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 здійснили 18 пусків крилатих ракет повітряного базування з повітряного простору над акваторією Каспійського моря по об'єктах на території України з метою пошкодження транспортної інфраструктури нашої держави", – заявив Мотузяник.

Окремо він сказав, що командування російських військ намагається посилити темпи наступальної операції на сході України, аби вийти на адміністративні межі Донецької і Луганської областей, а також розвинути наступ на окремих ділянках на Запорізькому і Криворізькому напрямках.

"З цією метою противник проводить перегрупування і посилення своїх військ, нарощує систему вогневого ураження і матеріально-технічного забезпечення", – наголосив Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 3 травня російські війська обстріляли ракетами ряд регіонів України.

За даними "Укрзалізниці", окупанти завдали ракетних ударів по 6 залізничних станціях у центрі та на заході України. За попередніми даними, серед залізничників чи пасажирів потягів постраждалих не було.

Вас також можуть зацікавити новини: