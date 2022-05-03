Пошкодження інфраструктури тяжкі.

Війська РФ завдали ракетних ударів по шести залізничних станціях у центрі та на заході України.

Про це повідомив у Телеграмі голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

"Сьогодні ввечері російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України... Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі прояснимо після закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією, серед залізничників та пасажирів постраждалих немає.

Затримано 14 пасажирських поїздів. Перші з них вже поїхали, решта рушать протягом двох годин.

Як відомо, увечері у вівторок, 3 травня, у Львові, Дніпрі, Київській та Кіровоградській областях чули потужні вибухи. У частині Львова спостерігаються перебої з електропостачанням.

Мер Львова повідомив, що у результаті ракетного удару пошкоджено три електропідстанції. Крім того, після обстрілу у Львові почалося масове відключення від інтернету. Пізніше Садовий повідомив, що є проблеми і з водопостачанням у Львові. Пошкоджено 3 електропідстанції. Дві насосні станції без струму.

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