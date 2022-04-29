Майже всі авіаудари наносяться з російських авіабаз.

Міністерство оборони США заявило, що Росія здійснила понад 1900 ракетних запусків за 63 дні війни проти України.

Про це повідомив чиновник Пентагону під час брифінгу.

"З початку вторгнення було зроблено понад 1900 ракетних пусків. Велика частина ракетних пусків і, відверто кажучи, ударів літаків по Україні як і раніше припадає на Маріуполь і в район операції Об'єднаних сил, в основному, на Донбас", - зазначив він.

За словами чиновника Міноборони США, майже всі авіаудари наносяться з російських авіабаз.

"Вони не злітають і не сідають в Україні. Я маю на увазі, можливо, на півдні їм іноді вдавалося це зробити, але більшість з них прибувають з Росії, а потім повертаються на аеродроми в Росії. Те ж саме стосується і ракетних ударів — пускові установки знаходяться на території Росії", - зауважив чиновник.

Нагадаємо, за оцінками Пентагону, станом на кінець березня, Росія випустила по Україні понад 1370 ракет.

Раніше агентство Reuters з посиланням на американських чиновників повідомило, що Сполучені Штати оцінюють, що Росія стикається з відмовою до 60% високоточних ракет, які вона використовує для нападу на Україну.

Журналіст-розслідувач Bellingcat 24 квітня Христо Грозєв заявив, що окупанти розстріляли майже весь запас своїх високоточних ракет.

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