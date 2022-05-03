Ворожа ракета потрапила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці.

Росіяни вперше завдали ракетного удару по Закарпаттю.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

"Приліт ракети в об’єкт в гірському районі Закарпаття", - написав він.

Микита зазначив, що на місці працюють відповідні служби, уточнюється інформація щодо пошкоджень та можливих жертв. Микита закликав не знімати відео та фото на місці подій.

Як повідомляє Закарпатська ОВА, мішенню ракетного удару в регіоні теж стало залізничне сполучення: "Ворожа ракета потрапила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці. На об'єктах у радіусі 500 м вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу".

Інформацію про жертв уточнюють. До ліквідації наслідків було залучено відповідні служби.

Раніше повідомлялося, що увечері у вівторок, 3 травня, у Львові, Дніпрі, Київській та Кіровоградській областях чули потужні вибухи. У частині Львова спостерігаються перебої з електропостачанням.

Мер Львова повідомив, що у результаті ракетного удару пошкоджено три електропідстанції. Крім того, після обстрілу у Львові почалося масове відключення від інтернету. Пізніше Садовий повідомив, що є проблеми і з водопостачанням у Львові. Пошкоджено 3 електропідстанції. Дві насосні станції без струму.

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