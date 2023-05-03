Також пошкоджено 14 одиниць ворожої техніки.

Протягом минулої доби на Таврійському напрямку ліквідовано майже дві роти росіян та пошкоджено 14 одиниць техніки ворога.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Крім того, росіяни активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ.

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Зокрема, за добу ворог 18 разів атакував українські позиції на цьому напрямку, однак успіху не мав та змушений був відійти.

"Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення. Для коригування вогню артилерії противник використовує БпЛА. Загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 352 обстріли", - розповів командувач.

За словами Тарнавського, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 789 вогневих завдань на цьому напрямку, йдеться як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

За даними командування, втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Крім того, українські захисники та захисниці знищили та пошкодили 14 одиниць військової техніки противника: одну бойову машину піхоти, два безпілотника "Supercam", два БПЛА "Zala", одну бойову броньовану машину, міномети калібру 120 мм, бронетранспортер, комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М", зенітний ракетно-гарматний комплекс 2С6 "Тунгуска" та інженерна техніку.

Війна в Україні і втрати РФ - останні новини

За даними Генштабу, окупанти продовжують намагатися вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар'їнському, а основні зусилля зосереджують на спробах штурмів та атак в районах Бахмута та Мар'їнки.

Минулої доби, 2 травня, українські захисники знищили ще 520 російських терористів. Так, з початку повномасштабного вторгнення в Україні ліквідовано вже понад 191 тис. 940 окупантів. Також знищено понад 3,7 тис. ворожих танків, майже 7,2 тис. бойових броньованих машин, понад 2,9 тис. артилерійських систем, близько 2,5 тис. безпілотників оперативно-тактичного рівня тощо.

Напередодні координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що, за даними Вашингтона, "втрати РФ за зиму досягли 100 тисяч військових, з яких 20 тисяч було вбито". Хоча Кремль ці цифри офіційно заперечує.

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