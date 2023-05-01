Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку вночі виконали понад 230 вогневих завдань.

На Таврійському напрямку окупаційні війська втратили більш як роту.

Про це у Telegram повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом ночі виконали 232 вогневих завдання. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти (чисельність у російській роті становить від 90 до 120 осіб - УНІАН)", - повідомив він.

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Тарнавський додав, що супротивник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для нанесення ударів по позиціях наших військ. Протягом минулої ночі ворог 9 разів атакував наші позиції. Успіху не мав – відійшов", - зазначив Тарнавський.

Він додав, що, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції підрозділів Сил оборони України та населені пункти, що межують із лінією зіткнення, для коригування вогню артилерії використовує БпЛА.

Загалом на Таврійському напрямку протягом ночі зафіксовано 162 ворожі обстріли.

Останні дані про втрати ворожих військ

Сили оборони з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2023 року ліквідували близько 190 тисяч 960 російських загарбників, з них 450 осіб минулої доби.

Також знищено 3,700 тис. танків, понад 7,1 тис. бойових броньованих машин, майже 3 тис. артсистем, 544 РСЗВ, 295 засобів ППО, 308 літаків, 294 гелікоптерів та багато іншого озброєння.

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