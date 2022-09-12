Бійці ЗСУ ударами з HIMARS знищили колону техніки окупантів. Вони нарахували як мінімум сім одиниць ворожої техніки, які потрапили під обстріл і перетворилися на металобрухт.
Відео з наслідками влучного бомбардування рашистів українськими захисниками опублікували в Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ".
Повідомляється, що колона техніки окупантів намагалася втекти від ЗСУ. Однак снаряди з HIMARS її "наздогнали". В результаті вдалося підірвати кілька одиниць танків і ТОС-1А "Солнцепьок". Остання — це важка вогнеметна система, яка не часто зустрічається на полі бою.
На відео нижче можна розгледіти наслідки ударів з HIMARS. На дорозі і біля неї стоїть почорніла техніка і всюди клубочиться дим. Мабуть, ролик знімали з розвідувального безпілотника відразу після атаки по окупантам.
Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення Росії українські захисники знищили 2168 танків, 1269 артилерійських систем і 311 РСЗВ.
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