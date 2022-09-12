Су-34 нібито "приземлився" на полі, а пілоти встигли катапультуватись.

Рашистські блогери натякнули у соцмережах, що російський винищувач Су-34 над Кримом впав не випадково.

Про це повідомляє журналіст Денис Казанський.

На пропагандистському ресурсі Fighterbomber автор публікації згадав дивне падіння літака над окупованим півостровом у неділю, 11 вересня.

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Літак окупантів упав на межі і Різнодільненського та Красноперекопського району близько шостої ранку 11 вересня. Су-34 нібито "приземлився" на полі, а пілоти встигли катапультуватись.

Втім, згодом російські ресурси поширили відео великої пожежі, яка сталась на місці аварії. Про долю військових РФ нічого більш не повідомляли.

Також не уточнювали обставини, за яких винищувач впав.

На Fighterbomber натякнули, що, схоже, Су-34 був збитий військами ППО самих же окупантів.

"Я вчергове скажу, що наша ППО нашій авіації не друзі. Бійтеся її сильніше за ППО українців. Поставили вас на захоплення над своєю територією – кидай усі справи і маневруй на форсажах, відстрілюй все, що маєш, як останній раз в житті. Ну їх, нах*р, довбойоб*в", - ділиться автор публікації.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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