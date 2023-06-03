Українські військові розповіли, яких втрат завдали загарбникам та яка обстановка в Чорному морі.

Українська авіація в Скадовському районі завдала удар по зосередженню живої сили противника. Також ракетно-артилерійськими та зенітними підрозділами уражено певні "згустки" загарбників. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

В результаті дій сил оборони, вороже військо скоротилося на десять військових, три баражуючих боєприпаси "Ланцет", два танки Т-62/72, та крупнокаліберну гармату "Гіацинт-Б". Також загарбники втратили п’ять броньованих автівок.

Крім того, у командуванні розповіли про деякі зміни в акваторії Чорного моря. Зокрема, зафіксовано зменшення кількості ракетоносіїв - наразі їх два надводних - із загальним залпом до 16 "Калібрів".

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"За минулу добу обстановка в зоні відповідальності критичних змін не зазнала, але залишається складною і напруженою", - зазначають у "Півдні".

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Нагадаємо, за минулу добу знищено майже 600 загарбників, десять ворожих танків, понад три десятки одиниць артилерії майже стільки же артилерії.

Загальні втрати ворога з 24 лютого 2022 року становлять вже понад 209,4 тис. осіб, майже 4 тис. танків, понад півтисячі реактивних систем залпового вогню, три тис. безпілотників оперативно-тактичного рівня тощо.

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