Окупанти знову залишились без "очей".

На Харківському напрямку знищено ворожий спостережний комплекс "Муром-П".

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, оприлюднивши відео проведеної операції.

"Окупанти залишились без "очей": прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили комплекс спостереження Муром-П на Харківському напрямку", - зазначено у коментарі до відео.

Знищення комплексів спостерження РФ

"Автоматичні" розвідники окупантів – комплекси спостерження є частою вдалою ціллю українських Сил оборони. Їх нищать на різних напрямках. Зокрема, ЗСУ уточнили подробиці з півдня і повідомили про знищення комплексу "Муром" та купи іншої техніки ворога, живої сили противника внаслідок вогневого ураження позицій на лівобережжі Херсонщини.

У січні так само на лівобрежжі ситуація щодо штурмів з боку росіян різко змінилася. Так, було "утилізовано" разом з ворожим пунктом управління БПЛА Zala, артилерійською установкою "Піон", двома човнами та іншою технікою - зокрема, і комплекс відеоспостереження "Муром-М".

Також УНІАН повідомляв, що захисники України випалюють окупантів на фронті. За даними Генштабу, Сили оборони минулої доби, 14 лютого, ліквідували на фронті 950 російських окупантів і на сьогодні втрати Росії у війні проти України в особовому складі перетнули межу у 399 тисяч.

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