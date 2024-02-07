У Миколаєві три будинки зруйновані вщент, ще понад 70 суттєво пошкоджені.

За минулу добу на лівобережжі Херсонщини ліквідовано понад півсотні російських окупантів. А тим часом у Миколаєві до шести осіб збільшилась кількість людей, які були поранені через ракетно-дроновий удар загарбників.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами та постійно застосовують ударні дрони різних типів.

Зокрема, протягом бойової доби (з 7.00 до 7.00) ворог застосував 32 FPV-дрони, ударний БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 29 осколкових боєприпасів. Внаслідок скидів розривних боєприпасів поранено дві цивільних осіб, пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

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Також протягом минулої доби ворог 9 разів обстріляв з артилерії Херсон. Під обстрілом були Токарівка, Новоберислав, Берислав, Чорнобаївка, Білозерка на Херсонщині, акваторія Очаківської та територія Куцурубської громад на Миколаївщині. Під час артилерійських обстрілів загинув цивільний, ще 3 поранено. Пошкоджено підприємство та гаражний кооператив, птахофабрика, агропідприємство, близько десятьох приватних будинків та два цивільні автомобілі.

"За уточненими даними внаслідок ранкової ракетно-дронової ворожої атаки по Миколаєву шість людей отримали поранення, одна людина померла в лікарні від важких ран. Три приватні будинки зруйновані вщент, ще понад 70 суттєво пошкоджені. Також уражені поштове відділення та столярна майстерня. Пожежу на інфраструктурному об’єкті вогнеборці приборкали", - розповіли військові.

Водночас на лівобережжі Дніпра триває контрбатарейна боротьба й відбиття ворожих штурмів на плацдармах. Зокрема, за минулу добу противник двічі вдавався до спроб штурмових дій, але відступив з втратами.

"Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За минулу добу отримали підтвердження, що на лівому березі стало менше на 50 окупантів, чотири гармати, міномет, комплекс відеоспостереження "Муром", 7 одиниць автобронетехніки. Знищено польовий склад паливно-мастильних матеріалів", - розповіли у Силах оборони. Напередодні на лівобережжі "зникли" 53 окупанти, 13 одиниць автомобільної техніки та спостережний пункт.

Окрім того, йдеться, що у Чорному морі продовжує вирувати шторм. Всі ворожі кораблі, включаючи ракетоносії, заведені у пункти базування.

Ракетна атака по Україні 7 лютого

Як повідомляв УНІАН, протягом ночі та вранці ворог здійснив кілька атак, комбінуючи різні способи ураження. Зокрема, на півдні зафіксовано дві хвилі дронових атак та ракетна із застосуванням стратегічної авіації.

Підрозділами протиповітряної оборони збито сім БпЛА типу "Shahed-131/136", з них чотири на Миколаївщині та по одному на Одещині, Херсонщині й Кіровоградщині.

Ракетами Х-22 ворог поцілив у житлові квартали приватного сектору Миколаєва. Вранці повідомлялося, що пошкоджено близько 20 житлових будинків та сталося займання газопроводу. Йшлося, що двоє літніх цивільних чоловіків отримали поранення, один з них помер у реанімації.

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