Команда Трампа готова надати гарантії безпеки Україні, - Bloomberg

Приватно джерела у команді президента США вважають цей крок неминучим на шляху до укладання мирної угоди.

Команда президента США Дональда Трампа готова до того, щоб надати Україні гарантії безпеки, пише Bloomberg з посиланням на високопоставленого чиновника.

Європейські урядовці активно намагаються заручитися підтримкою адміністрації Трампа, щоб забезпечити участь США у наданні гарантій безпеки для України. Це відбувається на тлі посилення дипломатичного тиску з метою припинення російської агресії.

Європейські союзники загалом погоджуються з позицією президента України Володимира Зеленського, який вважає, що США мають надати війська до будь-яких майбутніх миротворчих сил в Україні. Це необхідно, аби гарантії безпеки мали достатній авторитет. Хоча Трамп спочатку був скептичним щодо такої ролі, джерела повідомляють про зростання готовності його адміністрації зосередитися на підтримці України. Агентство пише:

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"Скептицизм Трампа щодо підтримки України, можливо, пом’якшився. За словами високопоставленого західного дипломата, який спілкувався з командою президента з цього питання, його команда продемонструвала готовність до того, щоб США зосередилися на наданні гарантій безпеки Україні, які вони приватно визнають неминучими".

Очікування Європи

Європейські союзники припускають, що, хоча Трамп може погодитися на певні заходи, він очікує, що Європа візьме на себе більшу частку витрат і відповідальності за реалізацію потенційної угоди. Зокрема, Вашингтон дає зрозуміти, що пряма участь американських військ буде обмеженою, а відновлення України покладається на приватний сектор.

Ця позиція викликає занепокоєння серед європейських урядовців, які вважають, що без активної ролі США миротворчі зусилля можуть втратити довіру та ефективність. Президент Франції Еммануель Макрон, серед інших лідерів, запропонував ідею розгортання європейських військ, однак це може створити розкол в НАТО і підважити трансатлантичну єдність.

Дипломатичний тиск і невизначеність

Трамп у своїх заявах пригрозив Росії посиленням економічного тиску, якщо президент Володимир Путін не припинить бойові дії. Проте конкретних домовленостей ще не досягнуто, і Москва поки не демонструє готовності йти на значні поступки.

У той же час європейські лідери прагнуть запропонувати адміністрації Трампа конкретні ідеї щодо миротворчих сил, але побоюються, що Вашингтон обмежить свою роль і залишить основний тягар Європі.

НАТО та інші союзники України наголошують на важливості сильних гарантій безпеки, щоб уникнути нового витка війни. Однак високопоставлені дипломати, зокрема з Франції, вважають малоймовірним, що США нададуть значну військову присутність.

Зеленський також наполягає на тому, що будь-які ефективні миротворчі сили мають включати американські війська, оскільки європейської підтримки буде недостатньо для стримування агресії Росії.

Війна і мир: які перспективи в України

Очікується, що найближчими тижнями Київ відвідає спецпредставник США Кіт Келлог, щоб обговорити подальші кроки. Попри бажання Трампа досягти швидкого вирішення конфлікту, зміна його позицій і невизначеність можуть ускладнити зусилля європейських союзників.

Враховуючи потребу в сильних гарантіях і ролі США, майбутнє миротворчих ініціатив залишається складним і залежить від подальшого діалогу між Вашингтоном, Києвом та європейськими столицями.

Війна в Україні - останні заяви Трампа

Раніше Трамп заявив, що низькі світові ціни на нафту сприятимуть закінченню війни в Україні, тож країни ОПЕК, і зокрема Саудівська Аравія, один із найбільших світових експортерів чорного золота, має знизити ціни.

За його словами, його зусилля щодо врегулювання війни Росії проти України "перебувають у процесі".

Як пише The Washington Post, у Москві очікують, що Трамп найближчими днями зв’яжеться з Путіним, однак російські посадовці зайняли жорстку позицію щодо війни в Україні. Вони знижують очікування щодо можливості значного прориву у відносинах між США та Росією.

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