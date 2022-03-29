Окремі питання щодо Криму і ОРДЛО будуть вирішуватися на зустрічі президентів країн.

Мирний договір між Україною та РФ вирішує питання вторгнення, окремі пункти - Крим і ОРДЛО, ці питання будуть вирішуватися, коли будуть зустрічатися президенти країн.

Про це народний депутат, співголова МФО "Кримська платформа" у парламенті Рустем Умеров повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Він розповів, що питання Криму і ОРДЛО будуть вирішуватись при очній зустрічі президентів України і РФ.

Він розповів, що де-юре Крим це Україна, де-факто в окупації. На території півострову складна ситуація з людьми, які відстоюють українські позиції. Деякі від початку ескалації вже відбувають покарання у в'язницях по 5-8 років.

За словами Умерова, перше з чого почнуть роботу дипломати – обмін кримських політвʼязнів.

Як повідомляв УНІАН, Давід Арахамія під час брифінгу в Стамбулі сказав, що міжнародні гарантії безпеки тимчасово не будуть працювати на території ОРДЛО та Криму.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк зауважив, що питання Криму є окремим пунктом договору, в якому українська сторона пропонує зафіксувати позицію України та Росії - протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму та Севастополя.

Пропонується, щоб протягом цього часу країни не використовували збройні сили для розв'язання кримського питання.

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