Питання Криму та ОРДЛО є окремими пунктами договору.

Україна пропонує підписати договір про міжнародні гарантії безпеки для неї. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, як імплементуватимуть цей договір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу за результатами першого раунду перемовин з РФ у Стамбулі.

"Імплементація цього договору відбуватиметься за наступною процедурою: Спочатку це буде референдум, на якому всі громадяни України висловлять свою позицію щодо цього договору та до того, як він має працювати. Після цього бути йти ратифікація у парламентах країн-гарантів і парламенті України. Це ключове. Тобто ми маємо отримати підтримку суспільства, щоб договір дійсно буд консолідуючим для нас", - зазначив він.

За словами Подоляка, питання Криму є окремим пунктом договору, в якому українська сторона пропонує зафіксувати позицію України і Росії, протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму та Севастополя.

Окремим пунктом українська сторона пропонує російській наступне: Україна і Росія не будуть протягом цього часу, поки ітимуть переговори, використовувати військові чи збройні сили, щоб вирішити питання Криму.

"Що стосується території ОРДЛО, то ці питання винесені в окремий пункт, який буде проговорюватися в рамках перемовин між президентами України та РФ. Тобто всі спірні питання вже більш-менш проговорені, наші пропозиції зроблені", - сказав Подоляк.

+Водночас, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що референдум може відбуватися лише в умовах мирного часу.

Крім того, за його словами, російська сторона заявила, що визнає Віденську конвенцію, одна зі статтей якої передбачає, що якщо міжнародний договір укладений під тиском, то він не має сили.

"Тобто, щоб він дійсно працював, має бути повний мир на території України... Якщо всі сторони приймуть таку позицію, то це означатиме припинення війни, відвід військ, люди, які виїхали, мають повернутися з-за кордону і потім вже будуть запускатися механізми..., які нам треба буде провести", - уточнив Арахамія.

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