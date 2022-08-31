Частина працівників ЗАЕС, яких окупанти вважають недостатньо "благонадійними", зникли.

Завтра, 1 вересня, місія Міжнародного агентства з питань ядерної енергії прибуде на Запорізьку АЕС, попри намагання окупантів завадити цьому візиту.

Про це повідомляє Головне розвідувальне управління Міністерства оборони України.

"Місія Міжнародної агенції з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі 1 вересня має прибути на Запорізьку атомну електростанцію з метою оцінки ситуації на станції та встановлення постійного представництва. Узгоджується маршрут обходу станції із акцентуванням представників МАГАТЕ на об’єктах, що зазнали ураження внаслідок обстрілів", - йдеться в повідомленні.

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При цьому зазначається, що наразі можливість прибуття на станцію місії постійно "ускладнюється деструктивними діями з боку окупаційної адміністрації міста-супутника станції Енергодара та самої станції".

"Зокрема, не припиняються провокативні обстріли як самої станції, так і можливих маршрутів прибуття представників МАГАТЕ. Співробітники станції зазнають нищівних репресій. Частина працівників, яких окупанти вважають недостатньо "благонадійними", зникли. Їхня доля та поточне місцезнаходження невідомі. Частина співробітників, які з різних причин погодились на співпрацю з окупантами, та спеціально підготовлена "масовка" мають створити у членів місії враження повної підтримки місцевими мешканцями дій окупантів. Наразі з ними працюють російські технологи для відпрацювання сценарію та створення необхідної для кремля "картинки", - повідомляє ГУР.

В повідомленні сказано, що в ході роботи місії мають бути з’ясовані всі обставини, що призвели до виникнення небезпечної ситуації, яка здатна призвести до аварії на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. Також зазначається, що місія МАГАТЕ на станції має завершитися створенням постійного представництва організації на ЗАЕС.

"Територія станції повинна бути негайно демілітаризована. Після чого буде створено 10-кілометрову зону безпеки та захищений транспортний коридор, яким до ЗАЕС доставлятимуться необхідне обладнання та спеціалісти", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів.

Місію очолює генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Місія сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Сьогодні 31 серпня, делегація МАГАТЕ з Києва прибула на Запорізьку АЕС.

Гендиректор МАГАТЕ заявив, що місія організації на території Запорізької атомної електростанції триватиме щонайменше кілька днів та за можливості може бути продовжена.

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