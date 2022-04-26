Там спростовують інформацію про незамінування мосту на Чонгарі, через який окупанти вдерлися на Херсонщину.

У Генеральному штабі Збройних сил України спростували інформацію, поширену раніше міським головою Херсона та низкою військових експертів, які стверджували про розмінування Кримського перешийка незадовго до повномасштабного вторгнення РФ.

Про це йдеться в заяві Генштабу.

"Збройні сили України виконують завдання за призначенням, керуючись винятково національними інтересами та діють відповідно до обстановки, що склалася. Що стосується чуток щодо начебто "незамінування" Чонгару, повідомляємо. Міст було заміновано, але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника. Усі висновки щодо правомірності прийнятих рішень під час бойових дій будуть зроблені у встановлений законом спосіб після їх завершення", - заявили в ГШ.

Там також наголосили, що герої повинні отримувати нагороди, а окупанти та їхні посіпаки - сидіти за ґратами.

Раніше міський голова Херсона Ігор Колихаєв, коментуючи швидку окупацію міста, заявив, що з незрозумілих причин заздалегідь було розміновано не лише Кримський перешийок, а й низку мостів та Північно-Кримський канал. Окремо він згадав про Антонівський міст, який, на його думку, мав бути підірваний. Через нього, заявляв Колихаєв, ворог перекидував військову техніку РФ з окупованого Криму вглиб Херсонщини.

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