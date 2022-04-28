Це був важливий логістичний об'єкт на шляху з Криму до Мелітополя.

Міст в Якимівці Мелітопольського району підірвали групи Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це був важливий логістичний об'єкт, який дозволяв російським окупантам нарощувати міць своїх підрозділів у напрямку Пологів, Токмака і Маріуполя.

Інформацією про успішну операцію поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.

"Зруйнований міст на фото — результат роботи групи Руху опору ССпО ЗС України. Для росіян це був важливий логістичний об'єкт на шляху з окупованого Криму до Мелітополя. Саме через нього ворог регулярно перевозив залізницею техніку, боєприпаси із кримського півострова на материкову частину України — в райони поки що зайняті росіянами", — повідомили в Генштабі.

Маршрут відігравав важливу роль для посилення ворожих військ у напрямку Пологів, Токмака та Маріуполя. Міст також близько знаходився до Криму і погано піддається ремонту через великі габарити. Сукупність цих факторів вплинула на рішення ВСУ підірвати об'єкт. Після ретельного планування операцію успішно виконали бійці ССО.

Нагадаємо, про руйнування моста стало відомо у четвер, 28 квітня. Місцеві жителі повідомили, що рашисти почали панікувати через підрив. Вони встановили спостереження і кинулися оглядати всіх автомобілістів, велосипедистів і пішоходів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: