Міст в Якимівці Мелітопольського району підірвали групи Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це був важливий логістичний об'єкт, який дозволяв російським окупантам нарощувати міць своїх підрозділів у напрямку Пологів, Токмака і Маріуполя.
Інформацією про успішну операцію поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.
"Зруйнований міст на фото — результат роботи групи Руху опору ССпО ЗС України. Для росіян це був важливий логістичний об'єкт на шляху з окупованого Криму до Мелітополя. Саме через нього ворог регулярно перевозив залізницею техніку, боєприпаси із кримського півострова на материкову частину України — в райони поки що зайняті росіянами", — повідомили в Генштабі.
Маршрут відігравав важливу роль для посилення ворожих військ у напрямку Пологів, Токмака та Маріуполя. Міст також близько знаходився до Криму і погано піддається ремонту через великі габарити. Сукупність цих факторів вплинула на рішення ВСУ підірвати об'єкт. Після ретельного планування операцію успішно виконали бійці ССО.
Нагадаємо, про руйнування моста стало відомо у четвер, 28 квітня. Місцеві жителі повідомили, що рашисти почали панікувати через підрив. Вони встановили спостереження і кинулися оглядати всіх автомобілістів, велосипедистів і пішоходів.
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