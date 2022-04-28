Сьогодні був зруйнований важливий для росіян залізничний міст в Якимівці Мелітопольського району. Через нього ворог постачав ресурси з Криму на тимчасово окуповані території південної частини України.
Про знищення мосту написав спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в особистому Telegram-каналі.
"Сьогодні близько 8 ранку сталася самоліквідація залізничного мосту в Якимівці Мелітопольського району. Через цей міст окупанти постачали зброю і паливо з Криму. Після самоліквідації у москалів почалася паніка, так як зрозуміли — дістанемо їх кругом", — заявив Братчук.
Спікер Одеської ОВА не розповів, як і ким саме був знищений міст. Місцеві жителі стверджують, що у росіян почалася паніка. Міст оточили, а всіх автомобілістів, велосипедистів і пішоходів пильно оглядають. Правда, це поки непідтверджена інформація.
Нагадаємо, 26 квітня окупанти обстріляли міст через Дністровський лиман. Це ускладнило логістику в Білгород-Дністровському районі, хоча ситуація, за словами мера, не критична. Наступного дня рашисти знову вдарили по мосту.
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