Він зауважує, що Моніторингова місія ООН з прав людини має продовжувати документувати усі злочини Російської Федерації.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі" та до миттєвого втілення досягнутих домовленостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного брифінгу з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.

Зеленський подякував Гутеррішу за його позицію щодо розв'язаної Росією війни проти України.

"Ми цінуємо ваші спроби залучити механізми добрих послуг для деескалації ситуації. Потрібно використовувати кожен шанс, щоб досягти миру. Важливо, що сьогодні генеральний секретар особисто пересвідчився у воєнних злочинах Росії в Україні, відвідавши передмістя Києва", - сказав він.

Президент додав, що вони обговорили і тему створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів Росії.

"Моніторингова місія ООН з прав людини зі свого боку має продовжувати документувати усі злочини Російської Федерації, російських військових. Правда полягає в тому, що російське вторгнення принесло на українську землю стільки злочинів проти мирних людей, проти мирних міст, скільки Європа не бачила з часів Другої світової війни. І дуже важливо, що пан Гутерріш в Москві порушив питання евакуації наших людей з міста Маріуполя. Зокрема, і заводу "Азовсталь", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що попри слова президента Росії Володимира Путіна про нібито припинення військових дій в Маріуполі територія "Азовсталі" продовжує зазнавати варварських бомбардувань російської армії.

"Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі" та до миттєвого втілення досягнутих домовленостей. Очікуємо також людського ставлення до цих людей від Російської Федерації. Розраховуємо, що ця частина місії пана генерального секретаря буде результативною. Готові усіляко цьому сприяти", - наголосив Зеленський.

26 квітня Гуттеріш провів зустріч з Путіним у Москві. По завершенню він переконував, що Москва нібито погодилася на залучення міжнародних організацій до евакуації людей з "Азовсталі".

У середу, 27 квітня, в Кремлі дану інформацію спростували. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив на брифінгу в Кремлі, що конкретних домовленостей щодо евакуації з "Азовсталі" з ООН у Росії немає.

27 квітня Гуттеріш прибув до Києва на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Вас також можуть зацікавити новини: