На підприємстві зазначили, що є певні посади, на яких жінки ніяк не зможуть замінити чоловіків.

Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК) може зупинити свою роботу у разі тотальної мобілізації працівників-чоловіків, яких жінки ніяк не можуть замінити на посаді, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу ККПК.

"Великий бізнес, зокрема Київський картонно-паперовий комбінат австрійського Pulp Mill Holding, вже моделює наслідки кадрового дефіциту. Побоювання залишитися без здатності забезпечувати необхідні виробничі процеси підприємства через нестачу персоналу, не безпідставні – наразі у лавах ЗСУ кожен 10-й співробітник комбінату. На дільницях, де раніше працювали переважно чоловіки, сьогодні можна побачити жінок, адже ККПК розпочав програми з професійного навчання, завдяки яким можна опанувати нову професію за рахунок підприємства – наприклад, водійки навантажувача", – розповіли у підприємстві.

Водночас там наголосили, що є працівники, яких не може замінити ніхто, бо опановування, наприклад, фаху машиніста папероробної або картоноробної машини може зайняти близько п'яти років, оскільки необхідно опанувати низку поетапних робіт.

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Також незамінність професіоналів паперової галузі обумовлена і тим, що виробництво паперу пов'язане з підвищеним рівнем шуму, температури, вологості та вібрації, тому люди, які працюють у цехах, повинні бути фізично витривалими. Крім того, на підприємстві є професії, де можуть працювати виключно чоловіки за вимогами охорони праці.

"Тому варіант заміни їх жінками неможливий. Якщо таких співробітників мобілізують, зупиниться виробництво", – припускають на комбінаті.

За прогнозами компанії, споживачі також можуть залишитися без санітарно-гігієнічної продукції, а великі виробники українських товарів без картонної тари. Також зупинка підприємства може кардинально вплинути на життя Обухівської громади, адже до неї входять 25 населених пунктів із 50 тисячами населення. Дві тисячі з них працює на Київському КПК. При цьому, зменшаться надходження до місцевого бюджету, що так негативно вплине на життя громади, наголосили у підприємстві.

"З огляду на складні умови мобілізації, Київський картонно-паперовий комбінат стоїть перед серйозними викликами. Відповідь на питання, чи зможе підприємство зберегти свою стабільність і надалі залишається відкритою. Чи зможемо подолати кадровий голод і продовжувати роботу, покаже час", – підсумували у пресслужбі заводу.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, Україна має мобілізувати до кінця року 200 тисяч людей. За даними видання Die Welt, з початку війни Україна втратила шестизначну кількість солдатів, які загинули або були поранені і нестача людей є екзистенціальною проблемою для нашої держави.

Водночас військовослужбовець 97-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади (позивний "Рост") розповів, що мобілізовані не потраплять на передову раніше, ніж за два місяці. Це мінімальний строк, який потрібен для того, щоб навчити людину базових навичок на війні.

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