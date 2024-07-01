За словами військового, це мінімальний строк, який потрібен для того, щоб навчити людину базовим навичкам на війні.

З моменту мобілізації людини до участі її у бойових діях проходить 3 місяці. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів військовослужбовець 97-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади (позивний "Рост") з Лиманського напрямку.

За його словами, "наразі мобілізаційний ресурс ми не отримуємо".

"З цієї мобілізації, яка була, та і з попередньої ми теж не отримували. Але розраховуємо на те, що найближчим часом до нас надійде повноваження, і ми відправимо своїх людей відбирати бійців у свій підрозділ", - сказав Рост. Відео дня

Він також зазначив, що жоден боєць, який був мобілізований, не потрапить на лінію бойового зіткнення раніше, ніж за два місяці.

"Це мінімальний строк, який потрібен для того, щоб навчити людину базовим навичкам на війні. Враховуючи це, через два місяці бійці попадуть до бригади, пізніше відбудеться злагодження всередині підрозділу протягом ще одного місяця.Тобто три місяці пройде з моменту мобілізації людини до виходу її на передній край", - уточнив "Рост".

Мобілізація в Україні - останні новини

Україна має мобілізувати до кінця року 200 тисяч людей. Про це пише Die Welt. За даними видання, з початку війни Україна втратила шестизначну кількість солдатів, які загинули або були поранені.

Також УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський висловився про темпи мобілізації та відбір людей через лотерею. За його словами, "військове керівництво сформулювало цифри і йде за планом".

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