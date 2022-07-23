Військові жартують, що під аргументи 122-го калібру росіяни здійснюють жест "доброї волі" набагато швидше.

Українські морпіхи на Херсонщині продовжують демонструвати "другій армії світу", що значить справжня денацифікація та демілітаризація.

Зокрема, воїни 36-ої ОБрМП поділилися відео, на якому зафіксовано знищення ворожого танка, гаубиці Д-20 із розрахунком, самохідної артилерійської установки, а також бліндажа російських окупантів.

Військові жартують, що під аргументи 122-го калібру російські війська здійснюють жест "доброї волі" набагато швидше.

Морпіхи добре знають, що найближча та найкраща перспектива для окупантів – земля зі смаком пекла – мовиться у дописі.

Раніше стало відомо, що на Херсонщині ЗСУ влучили в Дар‘ївський міст через Інгулець. Депутат місцевої облради Сергій Хлань зауважив, що це "ще не звільнення Херсона, але серйозні підготовчі кроки в цьому напрямку".

Також повідомлялося, що внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ оточено до двох тисяч російських військових. "Зелений коридор" для виходу з оточення запросили три російські батальйонні тактичні групи, в тому числі рота спецпідрозділу і танкова.

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