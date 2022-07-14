Він також зауважив, що наразі більшість зусиль окупантів зосереджена на півночі Луганської та Донецької областей.

На Херсонському напрямку підрозділи Збройних Сил продовжують активно просуватися на лінії фронту та звільняти наші території від російських загарбників.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у ході розмови з американським колегою, генералом Марком Міллі.

За словами Залужного, наразі противник продовжує зосереджувати свої основні зусилля на півночі Луганської та Донецької областей, намагаючись посунути позиції ЗСУ, але українські воїни мужньо відбивають масовані атаки ворога.

Коментуючи ситуацію на південному напрямку фронту Головнокомандувач проінформував колегу що Сили оборони продовжують звільняти населені пункти від росіян. Зауважимо, що зараз не оголошують, які населені пункти вже вдалось звільнити нашим військовим.

Крім того, під час розмови американський генерал Марк Міллі відзначив ефективність роботи українських ракетно-артилерійських систем, зокрема застосування М142 HIMARS.

Ми обговорили темпи та обсяги поставок міжнародної технічної допомоги. Я підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів – наголосив головнокомандувач.

Як вже писав УНІАН, мешканців Херсонської області закликають терміново евакуюватися, а ті, хто не може виїхати з регіону, повинні підготувати укриття, а також запас води і їжі на період, коли відбуватиметься деокупація області.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський запевнив, що ЗСУ будуть працювати "максимально акуратно, хірургічно", щоб зберегти життя людей, "але війна є війна".

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