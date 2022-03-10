Ніч в Одеській області пройшла спокійно.

Залучені до запланованого штурму Одеси російські війська перебазувалися до окупованого Криму.

Про це у Telegram повідомив представник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він зауважив, що ніч пройшла в регіоні спокійно.

"Чорноморські російські кадри перебазувалися зараз до мису Тарханкут та озера Донузлав. І поки не мають наміру висаджувати десант на наше морське узбережжя, бо знають, чим для них це закінчиться", - сказав Братчук.

За його словами, на південному напрямку оборони ворога стримано на позиціях Херсон – Миколаїв – Кривий Ріг – Вознесенськ – Нова Каховка.

За останні дві доби системами ППО знищено чотири російських літаки Су-25 та два гелікоптери противника.

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