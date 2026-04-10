Росія втрачає контроль у Чорному морі, проблеми набагато серйозніші, ніж здається, – ЗМІ

Російські кораблі більше не можуть безпечно діяти у західній частині Чорного моря та поблизу українського узбережжя.

Проблеми Росії в Чорному морі виглядають серйозними, але насправді вони глибші й системніші, ніж здається на перший погляд. Йдеться не просто про втрати кораблів або тимчасові невдачі, а про фундаментальну зміну балансу сил, яка ставить під сумнів саму присутність російського флоту в регіоні, пише Naval News.

З початку повномасштабної війни Росія фактично втратила контроль над значною частиною Чорного моря. Якщо у 2022 році Москва домінувала на морі, то сьогодні ситуація змінилася радикально: Україна, не маючи повноцінного флоту, зуміла нав’язати нові правила гри та позбавити супротивника свободи дій, йдеться у публікації.

Російські кораблі більше не можуть безпечно діяти в західній частині Чорного моря та поблизу українського узбережжя. Будь-яка поява там пов'язана з високим ризиком ударів – як ракетних, так і з застосуванням морських дронів. Це означає, що флот перестав виконувати свої ключові функції: тиск на узбережжя України, контроль морських комунікацій, підтримка операцій з моря, зазначається в матеріалі.

Відео дня

Фактично Росія втратила ініціативу і змушена діяти реактивно. Одним із найпомітніших наслідків стало поступове витіснення флоту з Криму. Севастополь, який довгі роки вважався головним опорним пунктом Росії в регіоні, перестав бути безпечною базою. Постійні удари по інфраструктурі, кораблях і системах ППО змусили Москву перекидати кораблі до Новоросійська. Але це рішення створює нові проблеми: збільшується відстань до зони бойових дій, знижується оперативність, ускладнюється логістика. Таким чином, навіть зберігши частину флоту, Росія втрачає його ефективність, йдеться в матеріалі.

На перший погляд перенесення бази до Новоросійська виглядає логічним. Однак цей порт не здатний повністю замінити Севастополь. Він гірше захищений географічно і менш зручний для проєкції сили у західній частині Чорного моря. Крім того, сама концентрація кораблів в одному місці створює додаткові ризики – особливо з урахуванням розвитку українських далекобійних засобів ураження. В результаті Росія опиняється в ситуації, коли навіть "безпечні" зони поступово перестають бути такими, відзначають аналітики.

Окрема проблема – обмеженість маневру. Чорне море фактично перетворюється для російського флоту на замкнутий простір. Можливості перекидання кораблів обмежені, а вихід в інші театри військових дій ускладнений. Навіть теоретичні варіанти відходу – наприклад, через внутрішні водні шляхи – мають серйозні обмеження щодо розмірів кораблів і технічних параметрів. Це створює ефект "пастки": флот не може ефективно діяти, але й повністю піти не здатний, пише видання.

Ключовий фактор змін – поява і масове застосування морських безпілотників. Україна зробила ставку на асиметричну стратегію, де дешеві й численні засоби здатні завдавати шкоди дорожчим і складнішим системам. Це змінило саму логіку морської війни: великі кораблі стали вразливими, вартість захисту зросла, традиційні переваги флоту нівелюються. Росія, незважаючи на спроби адаптації, поки не змогла ефективно відповісти на цю загрозу, йдеться в публікації.

Навіть якщо Росія спробує відновити флот, їй доведеться враховувати нову реальність: вразливість великих кораблів, ефективність дронів, обмеженість базування. Це означає, що колишня модель морського домінування вже не працює. І, як підкреслюють аналітики, Росія поки що не продемонструвала, що здатна адаптуватися до цих змін.

Удари по портах Росії - останні новини

Нагадаємо, раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що в Новоросійську (Краснодарський край РФ) розміщені бойові одиниці Чорноморського флоту Росії, які свого часу ворог вивів з тимчасово окупованого Криму. За словами експерта, якщо підтвердиться ураження одного з фрегатів, в акваторії Чорного моря залишиться всього 5 носіїв ракет типу "Калібр".

6 квітня командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про атаку фрегата "Адмірал Григорович" у порту Новоросійська. Пізніше він зазначив, що йдеться про фрегат "Адмірал Макаров", оскільки це судна одного проекту.

