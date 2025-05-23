Окупанти вкотре брешуть, що атакують лише військові об'єкти.

Російська Федерація погрожує Україні "адекватною відповіддю" на масований наліт дронів-камікадзе на її територію.

Міністерство закордонних справ країни заявило, що з 20 травня до 08:00 23-го територію Росії атакували 788 безпілотних літальних апаратів літакового типу та ракет західного виробництва. Найбільше їх обурило, що били "поза зоною" так званої спеціальної військової операції.

Окупанти запевняють, що змогли знищити 776 дронів і ракет, але 12 безпілотників досягли мети. Також вони пишуть, що всі "прильоти" нібито припали на цивільні об'єкти, спричинивши руйнування та загибель цивільних.

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Російське МЗС звинуватило Україну в спробі зірвати прямі переговори та порушеннях попередніх перемир'їв, збрехавши, що Москва "неухильно дотримувалася" їх:

"Зрозуміло, Росія дасть адекватну відповідь на масовані терористичні атаки з боку київського режиму. На відміну від української сторони, цілями обиратимуть виключно військові об'єкти і підприємства військово-промислового комплексу".

Масований наліт дронів на Росію

Починаючи з 20 травня, Росія зазнала серії масованих атак безпілотників. У різних регіонах країни, включно з Москвою, Тульською, Брянською, Бєлгородською та Курською областями, фіксували вибухи.

Росіяни скаржилися на прольоти дронів-камікадзе, роботу протиповітряної оборони та пожежі.

У мережі повідомляли про "прильоти" по цеху підприємства, на якому виробляли реактивні системи залпового вогню, авіаційні ракети, важкі вогнеметні системи та боєприпаса.

А Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував про ураження в Липецькій області одного з найбільших в Російській Федерації виробників хімічних джерел струму.

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