Минулої доби ВСУ "відмінусовали" приблизно 14 ворожих танків / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські воїни ліквідували ще 280 окупантів. Росіяни мруть на українській землі, наче мухи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 39520 (+280) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1722 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3942 (+13) од,
  • артилерійських систем – 869 (+5) од,
  • РСЗВ - 255 (+2) од,
  • засоби ППО - 113 (+0) од,
  • літаків – 221 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+0),
  • крилаті ракети - 170 (+3),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 73 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у розвідці пояснили, чому Путін не оголошує загальну мобілізацію у РФ

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