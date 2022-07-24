Українські воїни ліквідували ще 280 окупантів. Росіяни мруть на українській землі, наче мухи.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 39520 (+280) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1722 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3942 (+13) од,
- артилерійських систем – 869 (+5) од,
- РСЗВ - 255 (+2) од,
- засоби ППО - 113 (+0) од,
- літаків – 221 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+0),
- крилаті ракети - 170 (+3),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3) од,
- спеціальна техніка - 73 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у розвідці пояснили, чому Путін не оголошує загальну мобілізацію у РФ
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