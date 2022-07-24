Наразі з усієї батальйонної групи залишилося близько 70 боєздатних військовослужбовців.

В результаті бойових дій в Харківській області припинила своє існування російська БТГр 423 мотострілецького полку з Наро-Фомінська 4-ї гвардійської танкової Кантемирівської дивізії.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

Він уточнив, що 47 військовослужбовців відмовилися брати участь у бойових діях, а більшість або вбиті, або поранені.

На цей час з усієї батальйонної групи залишилося близько 70 боєздатних військовослужбовців.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на захопленні Донбасу. Основні бої ворог веде, щоби взяти під контроль територію всієї Донецької області.

Проте, за словами радника глави МВС Вадима Денисенка, наступальний потенціал ЗС РФ згасає. Супротивник зосередився на невеликих ділянках фронту - окупацією Сіверська та Бахмута.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, ЗСУ, імовірно, проводять контрнаступ на Херсонському напрямку. Але припускають, що інформація може бути вже не актуальною.

Українські війська продовжують знищувати склади з боєприпасами РФ, що може уповільнювати просування окупантів.

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