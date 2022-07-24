Російський диктатор відмовляється визнати, що вся стратегія виявилася провальною.

Диктаторський режим Путіна не планує оголошувати загальну мобілізацію в Росії, попри величезмі втрати. У Кремлі не можуть визнати, що план щодо захоплення України провалився.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Крим.Реалії".

За його словами, Росія частково компенсує втрати "прихованою мобілізацією", але відкрито режим Путіна про це говорити не хоче.

"Бо це, по суті, визнання того, що їхні плани, які вони будували з початком кампанії, вони провалилися. І Путін цього не визнаватиме", – упевнений Скібіцький.

На його переконання, оголошення загальної мобілізації в Росії фактично стане визнанням "поразки Путіна".

Як повідомляв УНІАН, громадяни Росії відмовляються підписувати контракти з Міністерством оборони РФ. Найбільше відмов у підрозділах з найбільшими втратами.

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