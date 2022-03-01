Гостро стоїть питання евакуації людей із міст Волноваха, Сартана, Таланівка та Буча, сказав очільник міністр внутрішніх справ.

На тлі російської агресії лише на сході України близько 40 тисяч людей залишилися без світла та їжі, ворог не дає евакуювати місцеве населення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Нині складна гуманітарна ситуація на сході держави. Особливо гостро стоїть питання евакуації людей із міст Волноваха, Сартана, Таланівка, де тривають активні бойові дії. Але російська сторона не дала відповіді щодо евакуації населення", - повідомив міністр.

Очільник МВС зазначив, що наразі Україна застосувала всі можливі міжнародні інструменти.

Також критична ситуація та у місті Буча Київської області.

"Уряд вже створив координаційний центр із забезпечення продуктами, водою, ліками та пальним. Зараз вибудовується логістика із передачі гуманітарних вантажів до міст, що їх найбільше потребують", - сказав міністр.

Нагадаємо, очільник Київської обласної держадміністрації Олексій Кулеба говорив, що в регіоні на двох напрямках складна гуманітарна ситуація.

24 лютого президент РФ Володимир Путін розпочав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи, супротивник почав знищувати військові об'єкти.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до земляків та оголосив про запровадження воєнного стану.

Після цього ворог атакував житлові будинки. На територію української держави також запускали ракети з Білорусі.

Лише у Києві 1 березня в результаті ракетного удару по телевежі, за попередніми даними, загинули п'ять осіб, а ще п'ять - постраждали.

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