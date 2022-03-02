Його головна мета – надати перевірену інформацію про ситуацію в Україні, конкретні способи підтримки України, а також показати людський вимір опору.

Міністерство закордонних справ України запустило інформаційну платформу для іноземної аудиторії про війну в Україні - war.ukraine.ua.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Зокрема, головна мета war.ukraine.ua – надати перевірену інформацію про ситуацію в Україні, конкретні способи підтримки України, а також показати людський вимір опору.

"Цей сайт де-факто є живою документацією війни, що розгортається на очах усього світу", – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Коли ми зрештою виграємо цю війну, це стане ретельно зібраним архівом російських злочинів, звірств і варварства, а головне – героїзму та єдності українського народу", - додав міністр.

Зараз на сайті можна знайти таку інформацію:

-чому Росія вторглась в Україну?

-що зараз відбувається в Україні?

-як допомогти українцям?

Сайт містить останні оновлення з офіційних джерел.

"Корисні посилання та інструкції, як зробити пожертвування на користь Збройних сил України, вступити до Іноземного легіону територіальної оборони України, надати гуманітарну допомогу чи організувати протест проти війни в центрі Європи", - йдеться у повідомленні.