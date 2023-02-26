За рік з початку повномасштабної війни з міста виїхали майже 100 тис. жителів.

Російські загарбники в тимчасово окупованому Мелітополі знімають пропагандистські ролики, начебто вони вивозять на останній блокпост жителів і депортують їх, але після зйомки беруть людей у полон.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону. "Останніми місяцями, тижнями йде незвичайна депортація: рашисти знімають пропагандистські ролики, начебто вони вивозять на останній блокпост наших мешканців і начебто їх депортують. Насправді нікого вони не депортують, а після знімання роликів забирають в полон наших мешканців і змушують їх рити окопи чи робити якусь роботу або просто знущаються з них", - сказав він.

Тако, додав Федоров, окупанти ходять по дворах і розповідають, що начебто коли прийдуть Збройні Сили України, то вони будуть вбивати всіх масово.

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Мер також повідомив, що з міста з початку повномасштабної війни виїхали майже 100 тис. жителів.

"Якщо ми кажемо про примусове виселення, то маємо поглянути на буквально дві цифри. 23 лютого минулого року у місті Мелітополь проживало більш ніж 150 тис. населення. Наразі залишилося не більше, ніж 50-60 тис. населення. Тож майже 100 тис. наших мешканців виїхали з тимчасово окупованого міста", - сказав мер.

Він також зазначив, що за рік і 2 дні повної окупації міста росіяни взяли в полон близько тисячі жителів.

Ситуація в Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники розвішують на стовпах камери відеоспостереження.

Мер Мелітополя Іван Федоров рекомендував жителям міста використовувати VPN для зв'язку із зовнішнім світом.

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