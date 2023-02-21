Крім того, у місті загострилась примусова паспортизація.

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни дозволили український зв’язок, щоб завдяки прослуховуванню вираховувати проукраїнських громадян.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону. "Росіяни намагаються знайти наших проукраїнських жителів, і вони роблять це найпідступнішим шляхом… Два тижні тому було повністю заблоковано зв’язок домашнього інтернету на території тимчасової окупації. Зараз вони вже дають спілкуватись українських зв’язком, але до цього завезли радіолокаційну станцію, за допомогою якої вони вираховують, хто і про що спілкується", - сказав він.

Федоров додав, що українська влада попереджає жителів про таку небезпеку, бо проукраїнських громадян одразу забирають у полон.

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Також Федоров повідомив, що на тимчасово окупованому Приазов’ї зростає рашистська пропаганда. До дня захисника вітчизни 23 лютого окупанти змушують школярів писати листи радянському солдату та приносити разом з гуманітарної допомогою у вигляді шкарпеток і спідньої білизні.

Також мер Мелітополя повідомив, що загострилась примусова паспортизація.

"Вони відкрили додаткові чотири центри паспортизації, в які звозять наших людей автобусами і примусово забирають українські паспорти", - пояснив він.

Ситуація в Мелітополі

За даними мера Мелітополя Федорова, 17 лютого через тимчасово окупований Мелітополь на Запорізький напрямок привезли 43 автобуси з "вагнерівцями".

Крім того, окупанти готуються до оборони Мелітопольського району - будують декілька ліній оборони, підземні міста і бункери.

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