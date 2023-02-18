Підземні міста будуть використовувати не для захисту цивільного населення, а для російських військових.

Окупанти готуються до оборони Мелітопольського району - будують декілька ліній оборони, підземні міста і бункери, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Вони готуються до оборони як Мелітополя, так і окупованої Мелітопольщини. Будуються величезні оборонні споруди. Вже збудували декілька ліній оборони від Василівки до Мелітополя, від Бердянська до Мелітополя. Навіть з боку Херсону почали будувати цілі підземні міста", - сказав він.

Федоров уточнив, що в селищі Новомиколаївка окупанти будують підземне місто: вони заривають в землю морські контейнери і намагаються там побудувати бункери.

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За словами Федорова, також окупанти провели інвентаризацію всіх бомбосховищ в Мелітополі, комунальникам доручили робити там ремонти. Вони будуть використовуватись не для захисту цивільного населення, а для російських військових.

Він зазначив, що окупанти також накопичують сили та військових. На запорізький напрямок завозяться не тільки автобуси з "вагнерівцями", а і "кадирівці".

Війна новини - ситуація у Мелітополі

Як повідомляв УНІАН, за даними мера Мелітополя Федорова, 17 лютого через тимчасово окупований Мелітополь на Запорізький напрямок привезли 43 автобуси з "вагнерівцями".

Також Федоров повідомляв, що російські окупанти будують оборонні споруди на тимчасово захопленій частині Запорізької області. Йдеться, зокрема, про так звані "зуби дракона".

Тим часом у місцях скупчень загарбників в Мелітополі постійно щось вибухає.

За словами колишнього командувача армії США у Європі генерала Бена Годжеса, для звільнення тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області першочерговим пріоритетом є припинення руху російської логістики через Маріуполь та Мелітополь до Криму.

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