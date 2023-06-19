Михайло Подоляк зазначив, що з огляду на історичні обставини війна сама собою перекинеться на російські території.

Україна робить все необхідне, щоб знищувати російську окупаційну інфраструктуру на своїй території.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що атакувати території РФ немає сенсу.

"Нам недостатньо інструменту, нам хотілося б більше цього інструменту, і ми дійсно говоримо нашим партнерам: нам немає жодного сенсу атакувати російську територію", - сказав він.

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Подоляк зазначив, що з огляду на історичні обставини війна сама собою перекинеться на російські території.

"Бо коли ти починаєш величезний обсяг вторгнення і не виграєш досить швидко, то, безумовно, ти втрачаєш керованість процесів. Росія сьогодні, безвідносно до всього, втрачає керованість процесів. Немає силової вертикалі на практиці, є багато альтернативних конфліктних центрів. Подивіться особливо останні відносини у трикутнику Пригожин - Кадиров - Шойгу", - сказав він.

Подоляк згадав важливі елементи війни, такі як безпілотники, які атакують російські міста, а також діяльність легіону "Свобода Росії", який заходив у Бєлгородську область.

"Це невід'ємна складова програної війни. Але Росія програє цю війну і, безвідносно України, на території Росії йтимуть усі ці процеси підриву, активні зіткнення тощо", - додав він.

Війна перейшла на територію РФ

Бійці російського добровольчого корпусу і легіону "Свобода Росії" прорвали кордон в Бєлгородській області. Жителі Шебекіно скаржилися на постійні обстріли. При цьому бійці РДК і Легіону "Свобода Росії" звинуватили в ударах армію РФ.

З міста почали евакуювати населення, а жителі, що залишилися, почали мародерити. Пізніше стало відомо, що Нова Таволжанка взята під контроль російськими добровольцями.