Його напарник був госпіталізований із травмами.

Сьогодні, 9 червня, вранці на міні у Чернігівській області підірвався автомобіль з двома поліцейськими, повідомляє поліція області у Facebook.

Зазначається, що поліцейські в цей час не перебували на службі, вони їхали власним автомобілем територією прикордоння.

"Поліцейські наїхали на міну та підірвалися. 39-річний Олексій Жовтик загинув на місці, а його колега зазнав травм і був госпіталізований.У загиблого поліцейського залишилося троє неповнолітніх дітей", - сказано в повідомленні.

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Це не перший випадок підриву поліцейських на міні

7 грудня 2022 року на Херсонщині на міні підірвалася група черкаських поліцейських під час проведення стабілізаційних заходів.

Тоді загинули: начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового сектора реагування патрульної поліції Уманського райуправління поліції Вадим Періжок. Ще четверо правоохоронців дістали поранень, але пізніше двоє з них - Віктор Мазуренко та Михайло Пустовіт - померли в лікарні.

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