Ворог замінував величезні території, вибухотехніки працюють у посиленому режимі.

У нещодавно деокупованому Ізюмському районі Харківської області жінка під час збору грибів у лісі підірвалась на міні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зранку в Ізюмському районі 47-річна жінка отримала поранення, наступивши на міну. Постраждала збирала в лісі гриби", - зазначив він.

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Синєгубов наголосив, що мінна небезпека, особливо в лісосмугах, не зникла.

"Вибухотехніки працюють у посиленому режимі, але площі мінувань, які залишив нам ворог, величезні", - підкреслив голова ОВА.

Він також повідомив, що протягом доби російські окупанти завдавали удари по Куп'янському, Чугуївському та Ізюмському районах. Унаслідок обстрілів у Куп'янську виникла пожежа на території меблевого цеху.

"Протягом доби медики обласного Центру екстреної медичної допомоги госпіталізували 2 людей в Куп'янському районі, 4 - в Ізюмському та 2 людини у Вовчанську, Чугуївського району. Усі постраждалі в середньому стані", - повідомив Синєгубов.

Ситуація на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Збройні сили України розпочали успішну контрнаступальну кампанію на окупованих територіях Харківської області. 14 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників.

29 вересня у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що з початку деокупації на Харківщині знешкоджено понад 11 тис. вибухонебезпечних предметів, обстежено 637 га звільнених територій.

Станом на початок жовтня на деокупованих територіях області працювали близько 250 рятувальників та 100 одиниць техніки. Основним їхнім завданням є розмінування територій та об’єктів.

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