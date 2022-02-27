На дорогах російські загарбники кинули сотні танків.

Біля Корюківки в Чернігівській області строковики ЗС РФ готові скласти зброю і здатися в полон. Морально-психологічний стан окупаційних військ низький.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 27 лютого щодо російського вторгнення, опублікованій в Facebook.

Сотні одиниць виведених з ладу броньованих машин і танків по всій території України кинуті вздовж доріг.

Зазначається, що станом на 18:00 втрати противника в особовому складі склали близько 4500 осіб. Знищено та пошкоджено літаків – 27 од. (уточнюється), вертольотів – 26 од., танків – близько 150, ББМ – понад 700 од., гармат – близько 50, один ЗРК БУК, чотири РСЗВ БМ-21 Град, 60 цистерн, 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, Кораблі, катери – 2 одиниці.

"Буде ще. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

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