Окупанти використовують заборонені протипіхотні міни.

Бойовики на Донбасі мінують територію біля лінії зіткнення. Окупанти закладають заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Окупанти нарощують обладнання передових позицій та мінують місцевість, в тому числі ділянки в тилових районах біля лінії зіткнення.

За даними української розвідки, бойовики використовують заборонені міни ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72

Читайте такожРФ готується до застосування російських окупаційних військ на Донбасі - розвідка"Противник встановлює мінно-вибухові загородження з використанням протитанкових мін і заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі дії окупантів наражають на додаткову небезпеку місцевих жителів

Як раніше повідомляв УНІАН, на Донбасі бойовики скинули з дрона на прифронтове місто Зайцеве дві саморобні бомби. Одна з них – розірвалася на дорозі біля будинку пенсіонерів, другу – знищили українські військові.

За словами саперів, бомби, нашпиговані тротилом і свинцевими кульками. Хвостову частину кожної окупанти надрукували на 3D-принтері.

Автор: Анастасія Горбачова