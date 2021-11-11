Гаубицю та бронетранспортер окупанти розмістили в Луганській області.

Бойовики розміщують військову техніку в житлових районах на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Окупанти розмістили гаубицю "Лягушка" 122-го калібру в одному з житлових районах Луганська.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

"Місія зафіксувала 1 гаубицю, розміщену в порушення ліній відведення в житловому кварталі в непідконтрольному уряду районі Луганської області", - зазначено в повідомленні.

Читайте такожБоєць ЗСУ помер під час супроводу на батьківщину тіла загиблого на Донбасі побратимаКрім того, члени СММ ОБСЄ помітили ознаки військової присутності військового типу в зоні безпеки, а саме бойовики розмістили один бронетранспортер. Відзначається, що в Брянці Луганської області спостерігачі помітили БТР-80, який бойовики розмістили в житловому районі.

Як раніше повідомляв УНІАН, протягом останніх двох діб Російські збройні формування активно використовували свої безпілотники для атаки позицій Збройних сил України, один з них був збитий українськими військовими.

На напрямку населеного пункту Болотене один БПЛА був збитий українськими підрозділами в безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ. На напрямках Саханка-Водяне, Пікузи-Гнутове окупанти використовували ще два безпілотники.

Автор: Анастасія Горбачова