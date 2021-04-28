З початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зберігається тиша.

На Донбасі минулої доби окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню, пораненого одного українського бійця.

Про це повідомляється у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

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«Протягом минулої доби, 27 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню», - сказано у зведенні.

Окупанти обстрілювали позиції українських військових поблизу Водяного, Опитного, Майорська, Талаківки, Луганського, Кам’янки, Павлополя та Широкиного.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Військовослужбовцю оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ захисники України відкривали вогонь у відповідь.

Також учора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» внаслідок підриву військового автомобіля на вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування несумісні з життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування. Воїнів доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний.

Станом на 7 годину ранку 28 квітня обстрілів не зафіксовано.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, наголосили у штабі.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Новини України та світу на ранок 28 квітня

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Автор: Вікторія Токарєва