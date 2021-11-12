Окупанти застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Минулої доби, 11 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілів з боку окупантів один український воїн дістав поранення.

Як сказано у зведенні штабу ООС, він перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Загалом вчора окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню, чотири з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, біля Мар’їнки вони відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. В напрямку Новозванівки застосували артилерію калібру 122 мм, протитанковий ракетний комплекс, міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети. В районі населеного пункту Зайцеве за допомогою безпілотника скинули постріли ВОГ-17.

Читайте такожУкраїна випускатиме бойових роботів (фото)Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт БПЛА, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада у Пирятині Полтавської області на заправці несподівано помер молодший сержант ЗСУ Геннадій Писаренко, який супроводжував тіло загиблого на Донбасі побратима на батьківщину у Львівську область.

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Автор: Світлана Закелова