Користувачі мережі висловили свої співчуття у зв'язку з трагедією: "Дуже шкода...", "Постійно відчував стрес...", "Співчуття. Вічна пам'ять".

У Пирятині Полтавської області на заправці несподівано помер молодший сержант ЗСУ Геннадій Писаренко, який супроводжував тіло загиблого на Донбасі побратима на батьківщину у Львівську область.

Читайте такожНа Донбасі вбили українського військовослужбовця, ще двох бійців поранилиПро це на своїй сторінці у Faceook повідомила заступник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

"Це дуже психологічно складна робота - повертати додому загиблих Героїв. Вічна пам'ять Геннадію Анатолійовичу, співчуття родині та побратимам. Спочивай з миром, друже, дякую за мужність", — написала вона.

Як повідомлялося, 7 листопада під час виконання бойових завдань в зоні проведення ООС від рук російських окупантів загинув український військовий, уродженець міста Яворова Віталій Павлисько. Зазначається, що загиблий воїн захищав Україну від російського агресора з 2015 року. У нього залишилися дружина, син, дочка, мати й батько.

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Автор: Ольга Робейко